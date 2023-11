Europa Digitale, competenze avanzate: nuove call da Bruxelles per 42 milioni di euro

La Commissione europea ha aperto una nuova serie di inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2023-2024 del Programma Europa digitale, incentrati sulle competenze digitali avanzate, per un totale di 42 milioni di euro. Questi inviti – spiega Bruxelles in una nota – sono aperti a imprese, amministrazioni pubbliche e altri enti degli Stati membri dell’Ue, dei Paesi dello Spazio economico europeo e dei Paesi associati. “Garantire che l’Ue abbia almeno 20 milioni di specialisti Tic occupati, promuovendo al contempo l’equilibrio di genere in questo campo, è essenziale per una trasformazione digitale di successo ed è quindi un obiettivo chiave del Decennio digitale per l’Europa”, sostiene la Commissione.

Un finanziamento di 30 milioni di euro contribuirà alla progettazione e all’attuazione di programmi educativi nel campo delle competenze digitali avanzate per sviluppatori e utenti di tecnologie digitali avanzate. Questi saranno creati da consorzi di istituti di istruzione, aziende e organizzazioni di ricerca. Inoltre, un’azione di coordinamento e sostegno, con un investimento di 2 milioni di euro, analizzerà il fabbisogno di competenze digitali avanzate in Europa in settori digitali e strategici chiave. Per far fronte alla carenza di professionisti della sicurezza informatica nell’Ue, sono stati investiti 10 milioni di euro per il lancio dell’Accademia delle competenze di sicurezza informatica. Questo finanzierà l’implementazione di nuovi corsi di formazione e l’intensificazione di quelli già collaudati, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese (Pmi) e della pubblica amministrazione. Una giornata informativa si terrà il 12 dicembre 2023. La scadenza per questo bando è il 21 marzo 2024.