Europa, i rumors sul Governo che sta per nascere in Italia

Quando durante il governo Conte 1 l’Europa manifesto un netto dissenso che coinvolse anche Mario Draghi, che adesso è in procinto di formare un nuovo governo. Lo stesso sta succedendo adesso forse proprio in relazione a quanto accadde due anni fa. Che il nuovo governo italiano in via di formazione guidato da Giuseppe Conte non piacesse a buona parte della stampa internazionale lo si era capito. A pubblicare articoli ed editoriali critici sull’alleanza nata nel Conte 1 fra il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini erano stati fra gli altri il New York Times, il Financial Times e la Frankfurter Allgemeine. Ora però un articolo dello Spiegel sembra andare più verso il caso diplomatico. L’ambasciatore italiano a Berlino Pietro Benassi ha inviato una lettera al sito del giornale tedesco, chiedendone la pubblicazione, in cui si stigmatizza l’articolo “Gli scrocconi di Roma” pubblicato dalla testata. “La dialettica politica” ha scritto l’ambasciatore, “appartiene alla libertà di stampa e al discorso democratico. Ciò che lascia un retrogusto pessimo è il modo in cui questa critica è indirizzata a un intero popolo”. Benassi parla poi di “strada pericolosa” per la dialettica in Europa. Lo Spiegel accusava l’Italia di voler far pagare ai propri vicini i debiti (in una versione precedente del documento alla base dell’intesa fra M5S e Lega compariva la proposta di chiedere alla Banca centrale europea il condono di 250 miliardi di debiti). Ciononostante, argomentava il giornale tedesco, l’Italia non sia un Paese povero. ”Il nord del Paese è una delle regioni più ricche del mondo”, si legge, e ”l’Italia potrebbe ripianare i propri debiti da sola se il governo decidesse di coinvolgere seriamente i propri cittadini nel ripristino del bilancio dello Stato”.Ma il giornale tedesco se la prendeva pure con un altro italiano, il presidente della Bce Mario Draghi, reo di “aver fornito l’arma” all’Italia per far ricadere i costi delle sue politiche sui vicini con il suo “wathever it takes” (a qualsiasi costo). “Ora la Bce non ha altra scelta che continuare questa politica perché ogni rialzo dei tassi d’interesse porterebbe l’Italia all’insolvenza”, scriveva Der Spiegel, secondo cui ciò rappresenta un ”ricatto”, perché se gli italiani non rispetteranno i loro obblighi di pagamento, “l’euro finirà e la Germania avrà perso i soldi impegnati per salvarlo”. Intanto anche i mercati finanziari “esprimono” il loro scetticismo sul nuovo governo che si profila in Italia. Lo spread, il differenziale di rendimento (e dunque del costo per lo Stato del proprio debito) fra i titoli di Stato tedeschi e italiani (inversamente proporzionale a quanto il pagamento del debito è considerato “sicuro”),. L’agenzia di rating Moody’s annuncio’ di aver avviato la procedura di revisione del rating sovrano dell’Italia, attualmente Baa2, per un possibile declassamento. Cosa succederà adesso .