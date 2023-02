Europa League, Allegri: “Nantes-Juve è come una finale”

(Adnkronos) – “La Juventus ha l’obiettivo di superare il turno visto che negli ultimi tre anni è uscita agli ottavi. Domani giochiamo una partita difficile in casa loro, che dobbiamo vincere senza fare calcoli. E’ una finale, una gara unica, visto che i gol in trasferta non valgono più il doppio”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenta così la gara di ritorno dei playoff di Europa League in programma domani sul campo del Nantes dopo l’1-1 dell’andata a Torino.

La Juve non avrà a disposizione Federico Chiesa. “Sapevamo che Chiesa avrebbe potuto mostrare qualche acciacco dopo essere rimasto fermo 10 mesi ed aver giocato due partite di fila. Senza Chiesa, non giocheremo con tre davanti, anche considerando che con la prospettiva dei 120 minuti, dovremo tenere cambi con diverse caratteristiche”, dice Allegri.