Europa League amara per la Roma, Damiano dei Maneskin contro l’arbitro: El dinero siempre gana

E’ tanta l’amarezza dei tifosi della Roma per la sconfitta nella finale di Europa League ai rigori contro il Siviglia, in particolare per la direzione di gara dell’arbitro inglese Anthony Taylor. Un arbitragio duramente contestato dal tecnico giallorosso Josè Mourinho e che non è piaciuta nemmeno a Damiano David dei Maneskin, tra i tifosi giallorossi presenti alla Puskas Arena di Budapest per supportare la squadra. E’ chiaro il messaggio nelle stories su Instagram del cantante che dopo il match è andato all’attacco del ‘fischietto’ inglese: “El dinero siempre gana” (il denaro vince sempre, ndr) è la frase scritta a corredo di una foto dello stesso arbitro Taylor, mentre in una successiva foto si vede il chiaro fallo di mano del giocatore del Siviglia Fernando in area con la scritto ironicamente ‘que lindo’ (che bello ndr.)