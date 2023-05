Europa League, Juve-Siviglia 1-1: Gatti pareggia al fotofinish

(Adnkronos) – Juventus e Siviglia pareggiano 1-1 nella semifinale d’andata di Europa League, disputata all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio degli ospiti con En-Nesyri al 26′, risponde Gatti al 97′. Il ritorno tra 7 giorni in Spagna.

LA PARTITA – Dopo un inizio equilibrato con le due squadre che si affrontano a viso aperto la Juve si fa prender la mano e quando prova ad aggredire alta, lascia scoperto il fianco. La formazione ospite ringrazia e ne approfitta.

Ocampos galoppa mentre Bonucci lo rincorre al piccolo trotto. Dietro tutta la difesa è messa male, Gil taglia e lascia di fatto la palla tra i piedi di En-Nesyri. Il marocchino non si fa pregare e segna il gol del vantaggio. Il Siviglia prende la partita in mano e Vlahovic, servito poco e male, ha pure il tempo per divorarsi una clamorosa occasione da gol.

All’intervallo Allegri non può far altro che rivoluzionare la Juventus. Fuori Kostic e Miretti, peraltro non tra i peggiori, dentro Chiesa e Iling. L’inglese sembra l’uomo del momento, tanto che la formazione bianconera ha un’altra faccia. I palloni gravitano tutti dalle sue parti però l’area della Juventus continua a essere vuota. Vlahovic non gira, nervoso, impreciso e poi pure furente, al momento del cambio al 61′: dentro Milik, ma il serbo non gradisce. Il Siviglia amministra, mentre nel frattempo Allegri perde Bonucci per infortunio e mette dentro Gatti.

Il Siviglia gioca male, però tiene. Acuna fa una partitona e pure Gudelj dietro in difesa. Davanti En-Nesyri tiene in ansia da solo tutta la difesa della Juventus. Quando tutto sembra finito arriva un finale incredibile allo Stadium, dove è scoccato il 96′ quando la Juve guadagna un corner. L’arbitro indica chiaramente che lo farà battere, e allora Gatti chiede a Chiesa di aspettarlo per calciare dalla bandierina. L’ex Fiorentina calcia in mezzo, sponda di testa di Pogba per Gatti che si lancia in anticipo su tutti e mette in rete: 1-1 e sipario.