Europa League, Roma-Sheriff 3-0: giallorossi ai playoff

Roma, 10 dic. (askanews) – La Roma batte 3-0 lo Sheriff ma, dopo la netta vittoria dello Slavia Praga sul Servette (4-0), chiude il girone al 2° posto e giocherà lo spareggio per proseguire l’avventura in Europa League. Nel primo tempo la sblocca Lukaku su assist di Zalewski, che contribuisce anche al raddoppio di Belotti. Meno chance e intensità nella ripresa: occasioni per i giovani Pagano e Pisilli, che segna il tris al 93′.

Girone G: Classifica: SLAVIA PRAGA 15, ROMA 13, Servette 5, Sheriff Tiraspol 1 Prima giornata (21 settembre): Servette-Slavia Praga 0-2, Sheriff Tiraspol-Roma 1-2 Seconda giornata (5 ottobre): Roma-Servette 4-0, Slavia Praga-Sheriff Tiraspol 6-0 Terza giornata (26 ottobre): Roma-Slavia Praga 2-0, Sheriff Tiraspol-Servette 1-1 Quarta giornata (9 novembre): Servette-Sheriff Tiraspol 2-1, Slavia Praga-Roma 2-0 Quinta giornata (30 novembre): Servette-Roma 1-1, Sheriff Tiraspol-Slavia Praga 2-3 Sesta giornata (14 dicembre): Roma-Sheriff Tiraspol 3-0, Slavia Praga-Servette 4-0