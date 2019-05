Europa League: Sarri dedica la coppa ai tifosi napoletani. E sul suo futuro non si sbilancia

“Con questa vittoria la nostra stagione vira dal buono allo straordinario. Il mio futuro? Ora è il momento di festeggiare, da domani tireremo le somme. Non ci sono grandissimi problemi ma un confronto è obbligatorio”: così ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri dopo la vittoria dell’Europa League con il Chelsea risponde alla domanda sul suo futuro. “Negli ultimi 20 giorni sono stato dato per certo a Roma, Milan e Juventus, finché queste cose le leggi sui giornali non fa effetto”. Sarri ha poi dedicato la vittoria ai “tifosi napoletani, perché non sono riuscito a dare loro questa soddisfazione ed ai miei giocatori che per infortunio non sono riusciti ad essere qui”. “I napoletani sanno benissimo l’amore che provo per loro – ha aggiunto – l’anno scorso ho scelto l’estero per non andare direttamente in un’altra squadra italiana. Il tifo è una cosa la professione è un’altra”, ha concluso Sarri.