Europa League, sorteggi: Roma-Brighton, Milan-Slavia, Sporting-Atalanta

Roma, 23 feb. (askanews) – Il Brighton di De Zerbi, lo Sporting di Lisbona, e lo Slavia Praga saranno le avversarie delle italiane negli ottavi di finale di Europa League i cui sorteggi sono stati effettuati oggi. Per la Roma avversario inglese con il Brighton. Andata il prossimo 7 marzo che verrà giocata all’Olimpico e il ritorno in Inghilterra. Il Milan evita Liverpool e Leverkusen e pesca lo Slavia Praga. Si giocherà l’andata a San Siro. Infine l’Atalanta che torna a Lisbona, avversario già affrontato nel girone (successo 2-1 fuori casa, 1-1 al Gewiss Stadium). Sporting CP – Atalanta si giocherà non il 7 marzo, bensì martedì 5 alle 18.45. Questo per la concomitante gara del Benfica che, avendo la precedenza per il miglior piazzamento avuto in campionato, manterrà il suo impegno giovedi 7. Questi gli accoppiamenti degli ottavi di Europa League:

Ottavi di finale (andata 7/3, ritorno 14/3) Sparta Praga (CZE) – Liverpool (ING) Marsiglia (FRA) – Villarreal (SPA) Roma (ITA) – Brighton (ING) Benfica (POR) – Rangers (SCO) Friburgo (GER) – West Ham (ING) Sporting Lisbona (POR) – Atalanta (ITA) (andata 5/3) Milan (ITA) – Slavia Praga (CEC) Qarabag (AZE) – Bayer Leverkusen (GER)

Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocano il ritorno in casa. Se nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, si andrà ai calci di rigore. Venerdì 15 marzo sono in programma i sorteggi dei quarti e delle semifinali. Il calendario completo fino alla finale di Dublino – Ottavi di finale (giovedì 7 marzo-giovedì 14 marzo) – Quarti di finale (giovedì 11 aprile, giovedì 18 aprile) – Semifinali (giovedì 2 maggio, giovedì 9 maggio) – Finale (mercoledì 22 maggio ore 21:00, Aviva Stadium – Dublino)