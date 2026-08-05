Europa, pace e sfide globali: a Ceraso la presentazione del libro di Piero De Luca

Giovedì 6 agosto, alle 19, il Palazzo Di Lorenzo di Ceraso, nel Salernitano, ospiterà la presentazione del libro di Piero De Luca, “L’idea di Europa e il suo destino. Dalle origini alle sfide globali del XXI secolo”, pubblicato da Baldini+Castoldi.

Nel dibattito Lucia Annunziata e Lello Topo

All’incontro interverranno Lucia Annunziata, eurodeputata del Partito Democratico, e Lello Topo, eurodeputato del Partito Democratico. A moderare il confronto sarà Carmen Incisivo.

Nel volume, Piero De Luca ripercorre il percorso che ha portato alla costruzione dell’Unione Europea, descritta come il più ambizioso progetto politico e civile nato dalle macerie della Seconda guerra mondiale con l’obiettivo di garantire pace, democrazia, diritti e prosperità a popoli per secoli divisi da guerre e rivalità.

Il saggio prende le mosse dal pensiero e dall’azione dei padri fondatori dell’Europa unita, ricostruendo le principali tappe dell’integrazione: dalla nascita delle Comunità europee al mercato unico, dall’elezione diretta del Parlamento europeo all’introduzione dell’euro, fino alle profonde trasformazioni che hanno segnato il XXI secolo.

Le sfide dell’Unione

Accanto ai risultati raggiunti sul piano della pace, del welfare, delle libertà fondamentali e della stabilità democratica, il libro affronta anche le criticità emerse negli ultimi anni, tra cui le crisi economiche, le diseguaglianze, la Brexit, le tensioni migratorie, i limiti della governance europea e le difficoltà determinate dal mutato scenario geopolitico internazionale.

L’autore riflette inoltre sulle grandi sfide contemporanee – dai conflitti internazionali alla competizione tra potenze, dalla rivoluzione tecnologica alle crisi energetiche fino alla difesa del diritto internazionale – sostenendo la necessità di un nuovo passo avanti nel processo di integrazione europea. Richiamando l’eredità del Manifesto di Ventotene, il volume propone una riflessione sull’orizzonte degli Stati Uniti d’Europa.

L’autore

Piero De Luca, giurista e politico, è deputato del Partito Democratico e capogruppo della Commissione Politiche europee della Camera dei deputati. Avvocato e docente di Diritto dell’Unione Europea all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ha svolto studi specialistici a Bruxelles e ha maturato una lunga esperienza come referendario presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo. La sua attività politica è incentrata sui temi dell’integrazione europea, della coesione, dello sviluppo sostenibile, della tutela dei diritti e della cooperazione internazionale.