Europa tra guerra ed energia: rischi, contraddizioni e nuove sfide per il progetto europeo  

di Simone Sparano*

L’Europa affronta una nuova fase di instabilità, in cui la guerra tra Stati Uniti/Israele e Iran si somma a una crisi energetica ancora irrisolta e a un contesto economico già fragile. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il continente ha scoperto quanto fosse vulnerabile la propria architettura energetica e quanto rischiosa fosse la forte dipendenza dalle importazioni. Quella crisi ha imposto una riorganizzazione accelerata degli approvvigionamenti e ha costretto l’Unione europea a ripensare il proprio modello in direzione di una maggiore autonomia energetica. Tuttavia, questo processo si è sviluppato legandosi nuovamente a equilibri geopolitici complessi, in particolare in Medio Oriente. In questo quadro, l’irrompere di un nuovo conflitto con l’Iran riporta al centro dell’attenzione la fragilità delle rotte energetiche globali e l’esposizione dell’Europa a shock esterni che può controllare solo in parte.

L’attenzione si concentra ancora una volta su una regione segnata da tensioni croniche e su alcuni nodi strategici degli approvvigionamenti energetici globali, come lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso e il Canale di Suez. Si tratta di corridoi fondamentali per l’estrazione, la raffinazione e il trasporto di petrolio e gas, che in caso di blocchi anche parziali possono generare immediati squilibri sui mercati internazionali. La sospensione, anche temporanea, della produzione o dell’export di gas naturale liquefatto e petrolio dal Golfo – con il Qatar che rappresenta da solo una quota molto rilevante dell’offerta mondiale – ha effetti diretti sull’Unione europea, che negli ultimi anni ha fatto ampio affidamento su queste forniture per sostituire il gas russo. Il risultato è stato un nuovo balzo dei prezzi all’ingrosso delle fonti energetiche, con rialzi nell’ordine di decine di punti percentuali in pochi giorni e l’ennesimo rischio di una fiammata inflazionistica che si innesta su una fase già delicata per famiglie e imprese.

La crisi energetica iniziata nel 2022 aveva già spinto i prezzi dell’energia a livelli storicamente elevati e oggi, pur dopo fasi di parziale assestamento, questi restano ben al di sopra del periodo precedente alla pandemia. Per le imprese, in particolare quelle energivore, i costi di gas, petrolio ed elettricità continuano a essere significativamente superiori rispetto a quelli sostenuti dai principali concorrenti globali, come Stati Uniti e Cina, erodendo competitività, margini e capacità di investimento. Per le famiglie, il conto energetico è diventato un fattore strutturale di pressione sul potere d’acquisto: in molti Paesi i prezzi dell’energia al dettaglio restano ancora sensibilmente più alti rispetto al periodo precedente la crisi. Questa prolungata incertezza pesa sulle aspettative economiche, sulla fiducia di cittadini e imprese e sulle decisioni di investimento, come mostrano anche le principali indagini congiunturali europee.

In questo contesto sorge spontanea una domanda: cosa sta facendo l’Europa? Nonostante l’escalation in Medio Oriente, la Commissione europea e gli Stati membri hanno finora sostenuto che, nell’immediato, non vi siano rischi sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla diversificazione degli approvvigionamenti avviata dopo il 2022. Allo stesso tempo, Bruxelles ha innalzato il livello di vigilanza, intensificando il monitoraggio dei mercati energetici, dei rischi legati al trasporto marittimo per il GNL e dell’andamento dei prezzi, e rafforzando il coordinamento con gli Stati membri e con le principali agenzie internazionali del settore.

Parallelamente, l’Unione europea ha trasformato in atti giuridicamente vincolanti il percorso di phase-out dalle importazioni di gas russo, assumendo l’impegno di eliminare progressivamente, entro un anno, la dipendenza energetica da Mosca, compresa quella legata al GNL. Agli Stati membri è stato chiesto di presentare piani nazionali di diversificazione degli approvvigionamenti e di accelerare gli investimenti in rinnovabili, efficienza energetica e infrastrutture di rete.

L’Unione ha dimostrato una certa capacità di reazione rapida nel 2022: misure d’emergenza sui prezzi, acquisti congiunti di gas, obblighi di riempimento degli stoccaggi, meccanismi temporanei di contenimento dei prezzi dell’elettricità e una maggiore coordinazione tra le capitali europee. Tuttavia oggi, in questo nuovo contesto geopolitico segnato da forte incertezza, al netto di queste risposte emergenziali attuate nel 2022, emergono oggettivi limiti strutturali difficili da ignorare. La dipendenza complessiva dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili resta ancora molto elevata e il “conto energetico” verso l’estero continua a drenare ogni anno centinaia di miliardi di euro, risorse che potrebbero essere destinate a investimenti in innovazione, infrastrutture e welfare.

La lentezza nell’attuazione dei piani su rinnovabili, elettrificazione dei consumi, reti intelligenti e sistemi di accumulo fa sì che l’Unione non abbia ancora trasformato gli obiettivi climatici in una riduzione tangibile dell’uso di gas e petrolio. Qui emerge una delle principali contraddizioni politiche: l’UE si presenta come leader globale della transizione verde, ma fatica a tradurre questa ambizione in una riduzione rapida e percepibile della dipendenza dai combustibili fossili e dei costi per imprese e cittadini. Questo divario tra ambizione e risultati offre un facile bersaglio a quei governi e a quelle forze politiche che non hanno mai pienamente condiviso l’orientamento green europeo e che oggi chiedono di rallentare o rivedere in profondità il Green Deal.

La Commissione conferma gli obiettivi di decarbonizzazione e l’uscita dal gas e dal petrolio russo, ma al tempo stesso apre a strumenti di sostegno mirato per i settori più esposti, propone una revisione del disegno del mercato elettrico per ridurre la volatilità dei prezzi e cerca di calibrare le regole sugli aiuti di Stato per evitare una corsa ai sussidi tra Paesi. Il risultato, però, è spesso percepito come un compromesso complesso e lento, difficile da spiegare e da “vendere” all’opinione pubblica e non sempre sufficiente a rassicurare cittadini e imprese.

Questa crisi mette in luce anche una fragilità più profonda. Da un lato, emerge la percezione di una vulnerabilità materiale quando la sicurezza energetica viene messa in discussione e l’Europa appare significativamente distante o comunque in ritardo con le sue soluzioni tecniche e normative. Dall’altro, si allarga il divario tra la narrazione della transizione verde come opportunità e la realtà quotidiana, che per molti cittadini si traduce soprattutto in bollette più alte e nuovi obblighi da rispettare. Infine, si avverte la distanza tra la retorica dell’autonomia strategica europea e la persistenza di una forte dipendenza da fornitori esterni, oggi più diversificati ma non meno critici, dal Medio Oriente al mercato globale del GNL.

Proprio in questo contesto emerge con forza il dibattito sulla revisione dell’’European Emission Trading System ETS (il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO2 per ridurre le emissioni di gas serra),pilastro del Green Deal ora al centro di una “modernizzazione ” annunciata da Ursula von der Leyen. Davanti alla crisi energetica iraniana, la presidente ha dichiarato che l’UE sta accelerando il lavoro sulla prossima revisione dell’ETS per definire una traiettoria di decarbonizzazione più realistica per industria e famiglie, ribadendo che senza ETS si consumeranno 100 miliardi di metri cubi di gas in più, ma serve adattarlo alla nuova realtà geopolitica. Mentre Italia spinge per una sospensione temporanea dell’ETS su elettricità termica e Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia chiedono flessibilità, la presidente della Commissione europea propone entro luglio 2026 misure per stabilizzare prezzi CO₂, ridurre volatilità e riallocare proventi tra sussidi energivori e investimenti green – una svolta realistica che bilancia lo shock immediato e gli obiettivi al 2050.

La vera sfida politica e culturale per l’Europa sarà riuscire a tenere insieme sicurezza energetica, competitività industriale e coesione sociale, evitando che la transizione venga percepita come un lusso ideologico per pochi o, al contrario, come un sacrificio inevitabile imposto dall’alto.

In questo scenario, l’Europa dovrebbe affiancare alla gestione dell’emergenza una strategia più strutturata fondata su una diversificazione reale dei mercati di approvvigionamento – non solo geografica ma anche contrattuale e infrastrutturale – accompagnata dall’apertura a nuove collaborazioni internazionali di lungo periodo, in particolare con Africa e Mediterraneo, non più solo come fornitori ma come partner della transizione.

Parallelamente, diventa cruciale accelerare in modo deciso lo sviluppo di fonti energetiche alternative e domestiche, investendo non solo in rinnovabili ma anche in reti, accumuli e tecnologie emergenti, mentre sul piano interno è necessario completare l’integrazione del mercato energetico europeo per ridurre frammentazioni e vulnerabilità. A ciò si deve affiancare una riduzione strutturale della domanda attraverso efficienza energetica ed elettrificazione, sostenuta da nuovi strumenti finanziari comuni capaci di mobilitare investimenti su larga scala.

Infine, nessuna strategia potrà essere efficace senza una gestione politica e sociale della transizione che renda sostenibili i costi per famiglie e imprese, che eviti che la sicurezza energetica e la decarbonizzazione vengano percepite come obiettivi in conflitto.

La qualità delle scelte che saranno compiute sul disegno del mercato energetico, sugli strumenti di sostegno alle imprese, sul contrasto alla povertà energetica e, più in generale, sul modo in cui l’Unione europea comunicherà e governerà questa trasformazione determinerà non solo l’uscita da questa fase di crisi, ma anche la credibilità del progetto europeo nel suo complesso.

* Responsabile area di Coordinamento “Programmi e fondi Comunitari, Nazionali e Regionali ed Ufficio di Bruxelles”