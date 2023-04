Europa Verde Campania a teatro in nome della solidarietà

Al Troisi vince la solidarietà. Tutto esaurito nel teatro del quartiere di Fuorigrotta per l’attesa prima dello spettacolo di beneficenza dal titolo “È arrivato il Robottino”. Una commedia comica che porta la firma di Maria Micale e Antonio Germano. La serata, organizzata da Europa Verde con le parrocchie, vede la platea piena, e fa comprendere, ancora di più, la bontà dell’evento, ideato per devolvere il ricavato alla Caritas Interparrocchiale don P. Borredon che a sua volta aiuterà le persone in difficoltà. Saranno costruite delle docce per i clochards e acquistata biancheria intima per loro.

Lo spettacolo messo in scena dagli attori della Compagnia “Nuovamente” vede protagonista una famiglia partenopea alle prese con un robot domestico davvero fuori dall’ordinario. Ne vengono fuori situazioni fra l’assurdo ed il verosimile.

“Una inziativa bellissima che spero sia la prima di una lunga serie, è davvero bello dare senza aspettarsi nulla in cambio”, ha dichiarato la sorridente attivista verde, dell’esecutivo cittadino del partito, Marinella Maresca. Suo, in scena, il ruolo di Elisabetta de Santis, l’anziana benestante matrona della famiglia le cui peripezie hanno fatto divertire tutta la sala in questa serata tra arte e solidarietà”.