European Capital of Smart Tourism 2022, l’Ue apre la terza edizione del concorso

L’UE ha aperto la terza edizione del concorso “European Capital of Smart Tourism 2022” che premia le città europee per le pratiche turistiche eccezionali, innovative e sostenibili. L’obiettivo dell’Europa è sviluppare e implementare pratiche di turismo intelligente in linea con la transizione verde e digitale, in modo da contribuire alla ripresa dell’UE dalla pandemia COVID-19 e mantenere il turismo europeo all’avanguardia. L’European Capital of Smart Tourism 2022 è un’iniziativa finanziata nell’ambito del programma Cosme e mira a rafforzare lo sviluppo innovativo generato dal turismo nelle città europee, aumentare la loro attrattiva e rafforzare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.Inoltre, il concorso mira anche a stabilire un quadro per lo scambio di buone pratiche tra le città che partecipano al concorso, creare opportunità di cooperazione e nuovi partenariati. Il concorso è aperto alle città di tutta l’UE e dei paesi non UE partecipanti al programma, le quali sono chiamate a dimostrare le loro pratiche turistiche innovative in quattro aree:accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività. Verranno selezionate 7 città per presentare la candidatura di fronte alla giuria europea, la quale selezionerà due vincitori che saranno annunciati a novembre 2021. Le città vincitrici riceveranno il supporto di esperti in comunicazione e branding per tutto il 2022 per diverse attività promozionali e di visibilità a livello europeo. La scadenza per presentare le candidature è il 16 giugno 2021.