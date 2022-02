“European City Facility”, gara da 16 mln: domande entro il 3 marzo

C’è tempo fino al prossimo 3 marzo per partecipare al bando “European City Facility” nell’ambito di LIFE Clean Energy Transition, che mira a sostenere città e comuni per lo sviluppo di concetti di investimento per progetti di energia sostenibile.

Il sottoprogramma “Clean Energy Transition” di LIFE mira a facilitare la transizione verso un’energia efficiente, proveniente da fonti rinnovabili, neutrale dal punto di vista climatico e resiliente.

In particolare il bando si basa sulle esperienze acquisite dal bando “European City Facility” di Horizon 2020 e prevede un adeguato follow-up e ampliamento.

Il budget totale previsto per questa Call è pari a 16.000.000 euro, che serviranno a finanziare un progetto.

Possono partecipare enti pubblici o privati con personalità giuridica, comprese le organizzazioni internazionali, che dovranno formare un consorzio composto da almeno 3 partner provenienti da almeno 3 paesi eleggibili diversi.