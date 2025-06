European Digital Skills Awards: candidature entro il 15 luglio

La Digital Skills and Jobs Platform lancia ufficialmente la nuova edizione degli European Digital Skills Awards (EDSA), il riconoscimento europeo rivolto alle iniziative più innovative e inclusive nel campo della formazione digitale.

Dopo il successo delle edizioni 2023 e 2024 – che hanno raccolto quasi 600 candidature e premiato 11 progetti – l’edizione 2025 punta a coinvolgere un numero ancora maggiore di attori pubblici e privati attivi nella diffusione delle competenze digitali in Europa.

I premi EDSA 2025 saranno assegnati in cinque categorie tematiche: Digital Upskilling @ Work, iniziative per il reskilling e l’inserimento di professionisti ICT nel mondo del lavoro, in particolare nelle PMI; Digital Skills for Education, progetti per la formazione digitale di studenti, insegnanti, scuole e istituti di formazione; Inclusion in the Digital World, attività dedicate a gruppi a rischio di esclusione sociale, con programmi di alfabetizzazione digitale e accessibilità; Women in ICT Careers, azioni per aumentare la presenza femminile nelle carriere ICT e promuovere l’orientamento delle giovani donne verso il digitale; Cybersecurity Skills, progetti che potenziano le competenze in materia di sicurezza informatica per cittadini e imprese.

Il premio è aperto a un ampio ventaglio di soggetti: enti pubblici e privati, istituzioni accademiche, centri di ricerca e formazione, scuole, PMI, grandi imprese, consorzi di progetti finanziati dall’UE, amministrazioni pubbliche, ONG e iniziative civiche. I progetti possono essere in corso o già conclusi, purché coerenti con una delle cinque categorie del premio.E’ possibile presentare le candidature entro il 15 luglio.