European Pizza Group di Benevento, Mastella e Vessichelli visitano lo stabilimento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli, hanno visitato stamattina lo stabilimento della European Pizza Group (ex Nestlé): a fare gli onori di casa, l’amministratore delegato Thomas Ludsteck e il direttore Francesco Fierro. Alla visita erano presenti anche il vice presidente dell’Asi, Antonio Pietrovito e il direttore del Consorzio Luigi Travaglione.

“Si è trattato – si legge in una nota – di un’occasione importante per conoscere da vicino i processi di innovazione e riorganizzazione che stanno interessando da un paio di mesi lo stabilimento sannita, grazie ad ingenti investimenti strategici”.

Da due mesi, grazie a un investimento di 8 milioni di euro, la European Pizza Group ha aumentato la propria produzione per il tramite di una seconda linea che ha consentito di incrementare anche i turni produttivi. Sono oggi 200 le unità lavorative impiegate a Ponte Valentino e il management sta investendo affinché il sito sia organizzato secondo un modello integrato fra professionalità e produzione.

Mastella ha affermato che “la storica presenza sul territorio della European Pizza Group rappresenta un fattore di crescita per la nostra provincia. In un contesto come il nostro, che ha vissuto fasi importanti di industrializzazione seguite purtroppo da momenti di crisi, l’azienda è rimasta un punto di riferimento ed è una tra le realtà industriali più significative di Benevento”. Vessichelli ha manifestato “la disponibilità del Consorzio Asi a raccogliere le istanze che l’azienda insediata a Ponte Valentino intenderà sottoporre agli uffici”.

Infine, vi è stato un focus sulle iniziative in ambito formativo negli istituti secondari superiori presenti a Benevento, con particolare riferimento a un settore strategico per il Sannio quale è l’agroalimentare.