European Prize for Women Innovators: aperte le candidature per il 2026. Premi fino a 100mila euro

La Commissione europea ha aperto ufficialmente le candidature per l’edizione 2026 dello European Prize for Women Innovators, promosso dallo European Innovation Council (EIC) in collaborazione con l’European Institute of Innovation and Technology (EIT). L’iniziativa punta a riconoscere e sostenere le donne che si distinguono per il loro impatto innovativo nei settori della tecnologia, della scienza e dell’imprenditoria, contribuendo in modo significativo alla transizione verde e digitale dell’Europa.

Con questo premio, l’UE intende non solo premiare l’eccellenza femminile nel mondo dell’innovazione, ma anche incoraggiare una maggiore partecipazione delle donne nei settori scientifici e tecnologici, offrendo loro visibilità e ispirando le future generazioni. Un’opportunità concreta per rafforzare l’imprenditorialità femminile in Europa e abbattere gli stereotipi di genere nel mondo dell’innovazione.

Il premio prevede tre categorie distinte, ciascuna con relativi riconoscimenti economici. Nella categoria EIC Women Innovators, aperta a tutte le fondatrici e co-fondatrici di imprese innovative con sede nell’UE o nei Paesi associati a Horizon Europe, verranno assegnati premi da 100.000, 70.000 e 50.000 euro alle tre vincitrici. La categoria EIC Rising Innovators, invece, è riservata a giovani innovatrici under 35, e prevede premi da 50.000, 30.000 e 20.000 euro. Infine, la categoria EIT Women Leadership, dedicata a figure femminili coinvolte nell’ecosistema EIT, mette in palio riconoscimenti dello stesso valore (50.000, 30.000 e 20.000 euro) per tre finaliste.

Il bando è aperto fino al 25 settembre 2025.