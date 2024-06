Europee, affluenza in calo: alle 12 ha votato un quarto degli aventi diritto

Affluenza in calo alle elezioni europee: secondo quanto emerge dai primi dati pubblicati dal Viminale sul portale “Eligendo”, alle ore 12 (58.047 su 61.650 seggi elettorali) ha votato il 25,10% degli aventi diritto, contro il 26,74% registrato alla stessa ora di domenica 7 giugno 2009, ultima tornata elettorale europea che ha visto il voto ‘splamato’ su due giorni. L’affluenza alle 23 di sabato era del 14,63%. Si vota fino alle 23 di oggi. Ma le elezioni europee del 2019 si svolsero in un unico giorno, domenica 26 maggio, e che registrarono, alla chiusura delle urne, un’affluenza del 54,5%, in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2014, quando l’affluenza registrata fu del 57,22%.