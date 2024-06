Europee, Avs attiva numero per “SOS voto pulito”: non ci fidiamo destra

Roma, 7 giu. (askanews) – “Come Alleanza Verdi e Sinistra annunciamo oggi il lancio della campagna ‘SOS Voto Pulito’, un’iniziativa volta a garantire la trasparenza e la legalità nelle prossime elezioni. A partire da oggi, sarà attivo il numero di telefono 391 37 14 271, al quale i cittadini e le cittadine potranno segnalare episodi di irregolarità presso i seggi elettorali tramite una chiamata telefonica o un messaggio WhatsApp. L’obiettivo della nostra campagna è assicurare che il voto di ciascuna e ciascuno conti davvero, e questo è possibile solo con il rispetto delle regole elettorali e della legalità,” spiegano i promotori “Non ci fidiamo di questa destra, il pericolo è reale: dobbiamo assicurarci che le elezioni siano libere da qualsiasi irregolarità e manipolazione.” Lo annuncia Alleanza Verdi e Sinistra.

“Ogni cittadino avrà la possibilità di trasformarsi in un controllore del voto, scrivendo al numero 391 37 14 271 prima, durante e al momento dello spoglio, per denunciare eventuali anomalie. Alleanza Verdi e Sinistra garantisce la completa anonimità delle segnalazioni e si impegna a raccogliere le denunce, provvedendo tempestivamente a renderle pubbliche per assicurare che il voto sia trasparente”, conclude.