Europee, Bettin (Avs): “Lavorerò per un’Europa più giusta”

Intervento a The Watcher Poll

Roma, 10 mag. (askanews) – “Non faccio politica per arrivare da nessuna parte ma per portare avanti le istanze di giustizia sociale all’interno dell’Ue. Una ragione importante del mio impegno è legata a Ilaria Salis: ci sono paesi dell’Unione in cui le condizioni di detenzione sono disumane e precarie. Occorre fare luce e Salis può essere questo faro”. Lo ha detto Arianna Bettin, candidata alle Europee per Alleanza Verdi e Sinistra, intervenuta a The Watcher Poll, il format di The Watcher Post. “Se fossi eletta, il mio impegno in Europa sarebbe volto a garantire una maggiore giustizia sociale. Un obiettivo concreto su cui lavorare è il congedo paritario genitoriale per qualsiasi coppia. Poi, come amministratrice locale, mi preoccuperei di contribuire a garantire ai territori piccole opere strategiche più che grandi opere di enorme impatto ambientale e sociale”.E sul ruolo che potrebbe assumere il nuovo establishment europeo nello scacchiere internazionale, Bettin – che è Dottoressa magistrale in Relazioni Internazionali – ha sottolineato l’importanza di “tornare ai valori fondanti del progetto comunitario” che si rifanno alle “basi del diritto internazionale e umanitario, e di prevenzione del conflitto”.Gi