Europee, Bonino: siamo a un bivio, ora gli gli Stati Uniti d’Europa

Roma, 15 dic. (askanews) – A giudizio di Emma Bonino “l’Europa è davvero a un bivio. O assume un ruolo centrale nel panorama politico mondiale, o resterà – spiega la leader di riferimento di Più Europa in un intervento pubblicato sul quotidiano torinese La Stampa – una regione ad alta concentrazione di bellezza, saperi e opportunità, ma marginale e incapace di giocare tra i protagonisti del XXI secolo”.

“Davanti a questo bivio storico e nella prospettiva delle prossime elezioni europee del 2024, noi – prosegue – crediamo che l’Ue debba dotarsi degli strumenti necessari per rispondere in modo efficace alle sfide e alle crisi del nostro tempo, diventando una vera Federazione Europea. Un progetto che doti l’Unione di un governo responsabile del proprio operato di fronte al Parlamento, capace di avere una politica estera unitaria e una difesa comune, una politica economica e fiscale federali, un sistema di welfare universale, politiche migratorie e ambientali che siano davvero comuni e pensate nell’interesse primario dei cittadini di oggi e di domani”. In sintesi, chiosa Bonino, “il progetto degli Stati Uniti d’Europa”.