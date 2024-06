Europee, Calenda ammette: “dura sconfitta, non ce l’aspettavamo”

Roma, 10 giu. (askanews) – “È una dura sconfitta che non ci aspettavamo. Avevamo una Lista di candidati straordinaria, la migliore in termini di competenze tecniche che mai sia stata fatta. Li ringrazio, li ho chiamati tutti stamattina. Non è stato sufficiente perché c’è una violentissima polarizzazione che prescinde da ogni altra considerazione”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda commentando l’esito del voto che ha visto il suo partito non superare lo sbarramento.

“Sono i risultati di Vannacci, Salis, della Francia e della Germania. C’è un’onda forte e potente e azione è nata per contrastarla. Rimarranno macerie se si andrà avanti così. C’è una Battaglia fatta a colpi di slogan violenti, Rinascono espressioni omofobiche e nessuna proposta”, ha aggiunto.