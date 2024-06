Europee, colloquio Schlein-Meloni: “congratulazioni reciproche”

Roma, 10 giu. (askanews) – “Si ci siamo sentite, come è normale fare tra leader di forze politiche per un riconoscimento reciproco del risultato”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa, rispondendo a chi le chiedeva se avesse avuto contatti con Giorgia Meloni. Ha aggiunto la Schlein: “E’ vero che sono cresciuti in termini percentuali, non sono cresciuti in termini assoluti. Non li abbiamo ancora fermati, ma di certo li abbiamo rallentati. Il voto delle europee di solito rafforza chi sta al governo, la soglia del 30% non è arrivata”.