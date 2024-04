Europee, Conte a Napoli: Chi si candida e non va in Ue inganna gli elettori 

“E’ stato naturale per me non candidarmi alle europee, si tratta di regole elementari che abbiamo nel movimento. Da noi non è possibile farsi votare e non essere conseguente. Queste sono prassi di buona politica e mi permetto di dire ai leader che stanno pensando di candidarsi” sapendo già che poi non andranno in Europa, “che è un modo per ingannare gli elettori”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a La Repubblica delle idee.

“Qualche esperto di sondaggio ha detto anche a noi: ma guarda che la tua presenza puo’ valere 0,5-3 punti percentuali. Ma siamo sempre lì. Se l’obiettivo e’ far crescere il consenso a qualsiasi costo, a qualsiasi finalità, poi non ci lamentiamo, dico mutatis mutandis, che sui territori pur di accrescere il consenso si fanno tanti compromessi”, ha aggiunto Conte. “Se ti poni in quella prospettiva, poi vedi che non hai più limiti”.