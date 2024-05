Europee, Conte: candidature leader una ferita per la democrazia

Roma, 3 mag. (askanews) – Giuseppe Conte torna a bocciare le candidature dei leader di partito alle elezioni europee. “Trovo – ha detto il presidente del Movimento 5 stelle in collegamento da Lecce con L’aria che tira, su La7 – che sia un modo per ferire ulteriormente la nostra democrazia già sofferente. Se noi riduciamo un passaggio elettorale importante, cioè chi mandare in Europa, chi scegliere attraverso le preferenze e affidare questa scelta ai cittadini e poi invece creiamo un meccanismo ingannevole, per cui ci sono dei leader che si candidano per cercare qualche punto in più, contribuiamo ancor di più a rendere sofferente questa democrazia. Non mi meraviglierei se ci fosse un sussulto di dignità, un rifiuto da parte dei cittadini”.

“Giorgia Meloni – ha aggiunto Conte – ha detto che vuole fare un sondaggio sulla sua politica in Europa, ma lei è già nel Consiglio europeo come leader, è lì che dovrebbe farsi valere, candidarsi a capolista non ha alcun senso”.