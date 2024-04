Europee, depositata la lista M5s al Sud: l’ex presidente dell’Inps Tridico capolista

Tanti parlamentari uscenti, una presenza di imprenditori e accademici e l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico come capolista. Si presenta cosi’ la lista dei candidati del M5s al Parlamento europeo per la circoscrizione Italia meridionale, depositata intorno alle 13 negli uffici della Corte d’Appello di Napoli. L’unico eurodeputato uscente e’ il pugliese Mario Furore, mentre vengono dall’esperienza di deputati Valentina Palmisano, Valentina Corneli, Gaia Silvestri e Anna Francesco Ruggeri, mentre Felicia Gaudiano era in Senato nella precedente legislatura. In lista anche il prorettore dell’universita’ di Salerno Maurizio Sibilio e l’imprenditrice Maura Sarno, ex assessore comunale ad Avellino. Corre per il Parlamento europeo anche Laura De Vita, storica attivista del Movimento e caposegreteria di Roberto Fico, quando era presidente della Camera.