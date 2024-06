Europee, fonti Fi: dal voto nessuna conseguenza sul governo

Roma, 10 giu. (askanews) – In Forza Italia si registra un “clima sereno”, di “fiducia”, segnato da “moderazione” e “calma”, già con un occhio all’Europa per la formazione del nuovo esecutivo. E’ quanto trapela da fonti del partito azzurro dopo i primi exit poll, anche se i dirigenti vogliono aspettare dati più consolidati prima di commentare.

Il clima sereno, viene spiegato, è dato dalla positiva conclusione della ‘cavalcata’ partita il 12 giugno dell’anno scorso con la morte di Silvio Berlusconi, durante la quale Antonio Tajani ha consolidato l’assetto del partito.

Se i primi dati verranno confermati, con il possibile sorpasso di Forza Italia sulla Lega, proseguono le fonti, non ci saranno conseguenze per il governo, anche perché il distacco sarebbe in ogni caso contenuto.

Il lavoro politico infatti, spiegano, andrà fatto a Bruxelles, dove si registra una forte crescita dei Conservatori di Giorgia Meloni: se c’è una che può fare un asse con i Popolari, quella è la premier, ma ci vorrà tempo.

In ogni caso non ci sono stati contatti né con altri leader italiani né a livello europeo.