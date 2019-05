Europee, gli eletti in Campania: record di consensi per Roberti

Nei 5Stelle, primo partito in Campania con il 33,8%, vengono premiati i due candidati campani uscenti: dietro Maria Chiara Gemma, ci sono la salernitana Isa Adinolfi, con 30mila voti, e il sannita Piernicola Pedicini con 24mila voti. I napoletani Mariano Peluso e Luigi Napolitano fanno il pieno di voti in Campania ma non nella Circoscrizione Meridionale, restando i primi dei non eletti.

Per la Lega, che si afferma come secondo partito in Campania, Matteo Salvini incassa 108mila preferenze (delle quali 13mila a Napoli), dietro di lui nella Circoscrizione Meridionale vengono eletti due campani: la salernitana Lucia Vuolo (35mila voti in Campania) e il casertano Valentino Grant (31mila voti in Campania).

Il Pd, nonostante il traino di Franco Roberti (recordman di consensi con 142mila e 146 preferenze in tutta la circoscrizione dell’Italia meridionale) diventa il terzo partito. L’ex Procuratore nazionale antimafia ottiene un risultato lusinghiero in Campania con 92mila preferenze, è il più votato a Napoli con 18mila voti. Vengono eletti nelle Circoscrizione Meridionale due uscenti, Giosi Ferrandino (55mila voti in Campania) e Andrea Cozzolino (37mila in Campania), con quest’ultimo nella sua regione è superato da Nicola Caputo con 47mila voti.

Quarta posizione in Campania per Silvio Berlusconi, dove ottiene 83mila preferenze, 10mila a Napoli. Nella lista dovrebbe passare Fulvio Martusciello, terzo dietro ad Aldo Patriciello in attesa della scelta di Berlusconi.

Fratelli d’Italia vede un unico eletto in Campania, la capolista Giorgia Meloni, con 37mila preferenze.