Europee, il padre di Ilaria Salis: non le è consentito di votare

Roma, 13 mag. (askanews) – L’ex insegnante detenuta in Ungheria Ilaria Salis, candidata alle elezioni europee in Italia con Avs, rischia di non poter votare. E’ quanto denuncia il padre Roberto Salis, il quale spiega: le autorità del carcere “hanno chiesto a tutte le detenute se volessero votare e Ilaria ha detto di sì. Ma gli è stato risposto che non sanno come farla votare perché sembra ci sia un buco normativo italiano che non glielo consente poiché è in detenzione cautelare a Budapest”.

“Ilaria – ha proseguito Roberto Salis – ha contattato l’ambasciatore che a sua volta si è rivolto al ministero degli Interni. Per ora non abbiamo alcuna risposta”.