Europee, il Pd primo partito in Campania. Seguono Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia

E’ definitivo il risultato delle elezioni europee in Campania. Scrutinate tutte le 5.828 sezioni. Hanno votato 2.117.884 per un totale del 44 per cento degli aventi diritto. Primo partito con 439.558 voti è il Pd col 22,20. Seguono Movimento 5 Stelle con il 20,77, Fdi col 19,41, Forza Italia-Noi Moderati col 10,82, Alleanza Verdi Sinistra con il 6,97, Stati Uniti d’Europa con il 6,79, Lega Salvini premier con il 5,77 Sotto il quorum ci sono poi Azione-Siamo europei al 3,88, Pace terra e dignità all’1,70, Libertà allo 0,76, Partito Animalista-Italexit per l’Italia allo 0,66 e Alternativa Popolare allo 0,25.