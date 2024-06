Europee, Martusciello nuovo ‘mister 100mila voti’

Dopo Alfredo Vito, transitato dalla Dc a Berlusconi, che registrò questo clamoroso risultato nel 1992, la Campania incorona un nuovo ‘mister 100mila voti’. E’ il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello. “Il merito non è mio, è di Antonio Tajani che ci ha guidato sin qui, indicandoci una strada, è di Paolo Del Debbio che con il suo libro ha risvegliato l’affetto che gli italiani avevano per Silvio Berlusconi, e di Berlusconi che mi guida in ogni mia azione politica”, dice Martusciello.