Europee, Meloni: andare a votare, serve Ue che non remi contro

Roma, 7 giu. (askanews) – Le elezioni europee che prenderanno il via domani “sono importanti quanto le elezioni politiche, perché si possono avere grandi progetti ma fa la differenza se poi hai l’Unione Europea che ti rema contro o l’Unione Europea che ti dà una mano, l’Unione Europea, che a noi piaccia o no, si occuperà di moltissime cose nei prossimi anni, molte cose che ci riguardano da vicino”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista al Tg5.

“Il punto – ha spiegato Meloni – è che come lo farà dipende da come i cittadini votano, cioè se noi domani avremo un’Unione Europea che vuole fermare l’immigrazione illegale o una che favorisce l’immigrazione illegale”, questo “dipende dal voto dei cittadini, se avremo una Ue che vuole imporci di comprare auto cinesi oppure una che incentiverà l’innovazione delle nostre imprese, se ne avremo una che favorirà il cibo sintetico o una che difenderà le nostre eccellenze, se ne avremo una che che vuole impedirci di dare l’assegno unico a 6 milioni di famiglie, come in parte sta accadendo in questi giorni, o una che incentiverà la natalità: questo dipende dal voto dei cittadini, è fondamentale andare a votare”.