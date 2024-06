Europee, Meloni ha votato appena aperto il seggio alla scuola Bachelet

Saluta scrutatori e poi le foto di rito

Roma, 8 giu. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha votato per le elezioni Europee poco dopo l’apertura dei seggi alle 15 presso la scuola Vittorio Bachelet di Roma. Al suo arrivo a chi le ha chiesto “come va?” ha ribattuto “va che siamo in silenzio elettorale”.La premier ha poi salutato gli scrutatori rispondendo a chi le chiedeva se non avesse ancora cambiato casa “Eh lo so, la prossima volta vi libererò”, poi le foto di rito con la scheda elettorale. Nel congedarsi ha augurato buon lavoro a chi in questi giorni lavora al seggio.