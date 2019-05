Europee, a Napoli M5S in calo ma primo (42%). Lega terza (12,6%). Affluenza in diminuzione (40%)

Il movimento cinque stelle è il primo partito a Napoli con il 42 per cento. Dai dati del Viminale relativi allo spoglio del voto alle europee di 517 sezioni su 883 il movimento doppia il Pd che è al 21,8 per cento. La lega di Salvini è terzo partito con il 12,6 per cento e precede Forza Italia con l’8,8 per cnto e Fdi al 4,4. La Sinistra è al 2,9 per cento.

Il dato dell’affluenza nella città si è invece fermato al 40,02% Ai seggi si sono recati 304.349 elettori su 760.398 aventi diritto. Il dato è in lieve calo rispetto alle elezioni europee del 2014, quando si recò ai seggi il 42,84% degli aventi diritto, e in netto calo rispetto alle elezioni politiche del 2018, quando il dato dell’affluenza fu del 60,52%.