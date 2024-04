Europee, per Forza Italia e Noi Moderati liste unitarie

ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: Forza Italia e Noi Moderati presenteranno liste unitarie alle europee con l’obiettivo di superare il 10%. L’annuncio è arrivato dai due leader, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, nel corso di una conferenza stampa.

In primo piano ci sarà il simbolo di Forza Italia con le scritte Partito Popolare Europeo e Berlusconi Presidente, in basso la nuova scritta Noi Moderati.

“Forza Italia e Noi Moderati stanno lavorando per cercare di rinforzare e dare una prospettiva più ampia al progetto che deve vedere il Ppe al centro della politica europea”, ha detto Tajani. “Avevo già annunciato che era mia intenzione aprire le liste a forze alleate per costruire insieme un progetto. Con noi Moderati c’è una tradizione comune, tutti ci riconosciamo nei valori del popolarismo europeo”, ha aggiunto. Il segretario nazionale di Forza Italia ha spiegato che “questo non è un accordo elettorale, ma piuttosto una parte di un progetto. Sono sicuro che ci saranno dei risultati al di sopra delle aspettative. Dalla parte del centro c’è la volontà di collaborare, daremo messaggi positivi al nostro elettorato. Abbiamo deciso di presentare liste unitarie e contiamo che questo lavoro possa essere portatore di importanti novità e aggregare nuove forze di centro. Insieme potremmo superare ampliamente l’obiettivo del 10% e non faremo liste per accontentare qualcuno. Da oggi pomeriggio – ha aggiunto – dirigenti di Forza Italia e Noi Moderati si metteranno al lavoro per integrare le liste che saranno veramente competitive ed unitarie. Un segnale anche per rafforzare la stabilità di governo”. L’obiettivo è quello di ampliare e rafforzare l’esperienza comune già in essere in altre regione come il Lazio, dove è presente un intergruppo Forza Italia e Noi Moderati.

“Questi mesi di dialogo e discussioni non sono passati invano, volevamo condividere un progetto politico”, ha osservato Lupi.

“Noi vogliamo più Europa, vogliamo vincere la sfida, vogliamo presentarci non come somma dei simboli, ma come proposta politica. C’è un progetto politico ampio che avrà sicuramente un grande successo”, ha spiegato. “Noi Moderati sarà insieme a Forza Italia per dare più forza al Partito Popolare Europeo anche in Italia. La sfida è quella di un centro popolare e moderato che diventa sempre più forte in Europa, ma più forte anche in Italia e decisivo anche per la coalizione di centrodestra” ha concluso Lupi.

(ITALPRESS).

– Foto: xc3/italpress –