Europee, Renzi: mi candido e se eletto opterò per Bruxelles

Milano, 30 apr. (askanews) – “Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno e, a differenza di quello che fanno gli altri, se sarò eletto io andrò al Parlamento europeo, a Strasburgo e a Bruxelles”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante un intervento in diretta sui propri canali social con il quale ha annunciato la sua candidatura nella lista Stati Uniti d’Europa.

L’Europa, ha aggiunto, “vive una stagione incredibile di difficoltà, noi abbiamo bisogno di rimettere in moto la speranza dell’Europa. Oggi nello scenario geopolitico, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Medioriente all’Ucraina, l’Europa sembra debole, fragile, impaurita. Abbiamo bisogno di una generazione di politici che abbia il coraggio di continuare a portare l’Europa nel futuro. Per farlo basta con i burocrati come Ursula von der Leyen, scegliamo la politica”.