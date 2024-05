Europee, Salvini: da Krah parole fuori dal mondo ma si è dimesso

Milano, 22 mag. (askanews) – “È la dichiarazione fuori dal mondo di uno che peraltro stamattina si è dimesso. Se uno arriva a dire che non tutte le SS sono delinquenti può avere poco a che fare con me”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini a proposito delle dichiarazioni dell’esponente di Alternative fur Deutschland Maximilian Krah, che stamani ha lasciato il comitato esecutivo federale del suo partito e per le quali il partito di Marine Le Pen ha annunciato che non potranno più far parte dello stesso gruppo all’europarlamento, Identità e Democrazia, di cui fa parte anche la Lega.

Ospite di ‘Il rosso e il Nero’ su RadioUno, Salvini ha aggiunto: “Che poi AfD sia il secondo partito in Germania e che quindi in Germania sia pieno di nostalgici nazisti mi sembra strano. Noi siamo alleati col primo partito di Francia, col primo partito di Belgio, Olanda, Austria e semplicemente non guardiamo al passato, guardiamo al futuro. Sicuramente alcune dichiarazioni di nostalgici del nazismo o del comunismo sono fuori dal mondo”.