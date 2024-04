Europee, Salvini da Potenza: chi sceglie la Lega sceglie la pace

“Il 2024 sia l’anno della pace”

Potenza, 19 apr. (askanews) – “Sulle europee chi sceglie la Lega fa scelte precise: sceglie la pace, malgrado i venti di guerra fra Ucraina e Iran”.”Che il 2024 sia l’anno della pace non della guerra come sostiene qualcun altro”, ha aggiunto, “noi siamo per pace e per rimettere al centro il lavoro”.Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine del comizio elettorale a Potenza a sostegno del presidente uscente della Regione Basilicata, Vito Bardi.