Europee, Salvini “Dopo il voto nessuno scossone per il Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il voto alle europee non ci sarà nessuno scossone per il Governo, gli italiani ci hanno chiesto di governare questo paese per cinque anni, penso che lo stiamo facendo bene, ce lo dice la fiducia delle persone, questo governo va avanti fino al 2027, a me piacerebbe che andasse avanti fino al 2032”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “5 minuti”, su Rai Uno.

“Chi sceglie la Lega fa una scelta di coerenza, noi non abbiamo mai votato la Von der Leyen, non abbiamo mai votato con i socialisti a Bruxelles le norme folli contro le auto e l’agricoltura – ha aggiunto -. L’Europa per contrastare l’immigrazione clandestina non ha fatto nulla”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).