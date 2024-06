Europee, Salvini: La Lega sarà più la grande sorpresa di queste elezioni

“Unici con le idee chiare. Abbiamo le palle piene di immigrati clandestini”

Bari, 3 giu. (askanews) – “La Lega sarà la più grande sorpresa di queste elezioni. Tante persone che non hanno votato Lega un anno e mezzo fa perché eravamo al governo con Draghi, con Speranza, con Di Maio, con Toninelli e ci hanno detto ‘vi ho puniti’, oggi per l’Europa ci dicono io torno a casa dalla Lega”.Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Bari in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito.”Ci dicono che voteranno Lega perché siamo gli unici che abbiamo le idee chiare sull’Europa: mai con von der Leyen, mai con i comunisti e i socialisti, ne abbiamo le palle piene di immigrati clandestini in giro per Bari a fare i loro porci comodi, gli immigrati regolari sono i benvenuti”, ha aggiunto.