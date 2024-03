Europee, Salvini: sfida tra Ue belligerante di Macron e pacifica di Le Pen

“Elezioni siano grande mandato per riportare al centro la pace”

Roma, 23 mar. (askanews) – “Quindi se la scelta del 9 giugno è fra l’Europa belligerante di Macron e quella pacifica e prospera di Marine Le Pen: io sto tutta la vita con l’idea di Le Pen, con l’idea di Identità e democrazia”. Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo all’evento ‘Wind of Changes’, organizzato a Roma dal partito delle destre europee Identità e democrazia.”Il voto del 9 giugno – ha concluso – deve essere un grande mandato per riportare al centro delle politiche europee progresso, benessere e pace: basta con la gente che parla di bombe, guerra e missili come fosse la cosa più naturale del mondo”.