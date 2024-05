Europee, Schlein: resistere e andare avanti,ricordando pagine buie storia

Roma, 14 mag. (askanews) – “‘Tin bòta!’ È la frase che più si sente in Emilia-Romagna, quella che veniva ripetuta come un mantra dopo le alluvioni del maggio 2023.Tieni botta, resisti. Che poi è un “resistiamo” tutte e tutti insieme, prendendo per mano chi resta indietro per andare avanti più forti e coesi. È questo il nostro modello di società, è su questa strada che vediamo il futuro dell’Italia e dell’Europa”. Lo dichiara via Istagram la segretaria Pd Elly Schlein postando le foto del suo tour elettorale con il candidato Pse alla guida della Ue Schmit in Emilia Romagna, partendo dal campo di concentramento nazifascista di Fossoli.

“Lo abbiamo ripetuto ieri nelle piazze di Carpi, Modena, Reggio Emilia e di Bologna, sotto la pioggia: andare avanti – afferma Schlein- senza dimenticare le pagine più buie della storia, affinché non vengano più scritte. Per questo abbiamo ricordato i martiri trucidati in piazza a Carpi nel 1944 e abbiamo visitato il campo di concentramento di Fossoli.Andare avanti investendo nell’educazione, e in un’educazione inclusiva a partire dagli asili nido, come fanno a Reggio Emilia grazie al “Reggio approach”, un metodo che insegna le unicità e l’importanza delle relazioni.Grazie all’Emilia-Romagna per questa giornata così speciale”: