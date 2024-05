Europee, Schmit: non sono pronto a lavorare con Ecr e Id

“Hanno idea d’Europa molto diversa”

Milano, 23 mag. (askanews) – “Sono pronto a lavorare con tutte le forze democratiche. Non credo che Ecr e Id siano forze democratiche perché hanno un’idea di Europa molto diversa”. Lo ha detto Nicolas Schmit parlando delle possibili alleanze dopo le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Il candidato del Partito dei socialisti europei ha risposto facendo degli esempi per cui secondo lui è dimostrato dai fatti, anche in Italia. “In Svezia dove c’e un governo del Ppe sostenuto dall’estrema destra creano fabbriche di fake news. In Italia i diritti delle donne e dei media sono sotto attacco. Le loro azioni non corrispondono ai valori fondamentali per cui si batte l’Ue”, ha aggiunto. Ecr è l’alleanza politica di cui fa parte Fratelli d’Italia, mentre Identità e Democrazia (ID), ha dentro la Lega.