Europee, Senna “Riportare le persone alle urne”

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo andando incontro alle elezioni europee che sono fondamentali. Il peccato originale di chi ha fatto politica nel nostro Paese è stato non considerare l’Europa, ma in Europa ormai si decide il futuro e lo si può fare unicamente all’interno di un contenitore che possa decidere, questo è il Partito popolare europeo”. Così Gianmarco Senna, fondatore comitato Forza Nord, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo piano – Elezioni europee” dell’Agenzia Italpress. “C’è quel blocco sociale del Nord – aggiunge – che non si riconosce più in nessuno e noi dobbiamo andare ad intercettare tutti quelli che non hanno avuto delle risposte; c’è da lavorare in termini di sburocratizzazione, c’è da dare forza alle nostre imprese, ma anche ai lavoratori e pensionati; è chiaro che serve un contenitore in grado di dare queste risposte. Io credo che il passaggio più importante sia quello di portare le persone a votare, se noi non riusciamo a riportare almeno al 60% quelli che vanno alle urne mi preoccupa parecchio, se ci riusciamo ha vinto

l’intero Paese e sono convinto che Forza Italia non avrà difficoltà a prendere più voti della Lega”.

