Europee, Tajani: dedichiamo la nostra campagna a Silvio Berlusconi

Napoli, 6 giu. (askanews) – “Abbiamo avuto il coraggio e la determinazione di tornare in piazza, da soli, con le bandiere di Forza Italia e abbiamo riempito piazza Matteotti che è la piazza della libertà e la dedichiamo a un grande campione della libertà che ci guarda dall’alto e che si chiama Silvio Berlusconi, a lui dedichiamo questa giornata”. A dirlo, Antonio Tajani, leader di Forza Italia a Napoli dal palco nel corso della manifestazione conclusiva della campagna elettorale per le Europee.

“A lui dedichiamo, a quasi un anno dalla sua scomparsa, questa manifestazione. Qualcuno, qualche mese fa, diceva che saremmo scomparsi come neve al sole, che saremmo scomparsi dalla vita politica e che non avremmo superato lo sbarramento del 4%. Siamo, invece, qui a riempire una piazza a Napoli, capitale del Sud a sventolare le bandiere di Forza Italia per dire ci siamo siamo forti, vogliamo tornare ancora una volta protagonisti della vita politica italiana”, ha proseguito Tajani.

Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, ha poi concluso: “Un anno di lavoro duro, dal giorno della scomparsa del nostro leader, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo deciso che questo movimento continuasse a essere protagonista della vita politica di questo Paese”.