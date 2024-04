Europee, Tajani: ringrazio Marina Berlusconi per endorsmenti a Fi

Roma, 9 apr. (askanews) – “Ringrazio Marina Berlusconi per le parole Di sostegno: Dal primo giorno Marina e Piersilvio non hanno mai neanche per un minuto abbandonato il sostegno al movimento che hanno definito la più importante creatura del padre”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, commentando le Parole di Marina Berlusconi che si è augurata non vincano gli euroscettici alle prossime elezioni europee.

“Le sue parole ci incoraggiano e ci fanno piacere: apprezziamo la sua discrezione. Ci sostiene sottolineando anche la differenza dei ruoli. Lei è una grande imprenditrice, col fratello segue le orme del papà”.