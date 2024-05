Europee, Von der Leyen: “Afd e Rn sono amici di Putin e contro l’Ue”

“Loro vogliono distruggere l’Europa e non glielo permetteremo”

Bruxelles, 23 mag. (askanews) – “Credo sia importante fissare dei principi molto chiari riguardo con chi lavorare, con membri del Parlamento europeo che non sono una cosa sola, ma rispondono a tre criteri: il primo è pro-Europa, il secondo è pro-Ucraina, ovvero anti-Putin, e il terzo è a favore dello Stato di diritto”: così Ursula von der Leyen, Spitzenkandidat del Ppe per un nuovo mandato alla guida della Commissione europea dopo le elezioni europee del 9 giugno, ha scandito le sue linee rosse. “E se guardate ad esempio a Rassemblement National o Afd in Germania o Konfederacja in Polonia”, ha aggiunto, “tutti questi possono avere nomi e principi diversi ma hanno una cosa in comune, che sono amici di Putin e vogliono distruggere la nostra Europa e non glielo permetteremo”.