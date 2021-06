Europei: 5-3 alla Croazia dopo i tempi supplementari, la Spagna ai quarti**

Copenaghen, 28 giu. -(Adnkronos) – La Spagna si qualifica ai quarti di finale dell’Europeo. Le ‘furie rosse’ sconfiggono 5-3 la Croazia, grazie ai gol di Morata e Oyarzabal al 10′ e al 13′ del primo tempo supplementare dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi sul punteggio di 3-3. Per la squadra di Luis Enrique in rete anche Sarabia al 38′, Azpilicueta al 57′ e Ferran Torres al 77′; per i croati autogol di Pedri al 20′, Orsic all’85’ e Pasalic al 92′. La Spagna aspetta la vincete di Francia-Svizzera in campo alle 21 all’Arena Nazionale di Bucarest.