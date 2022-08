Europei atletica, Crippa oro nei 10.000 metri

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Yeman Crippa ha vinto la medaglia d’oro nei 10.000 metri dei campionati Europei di atletica leggera, in scena a Monaco di Baviera. L’atleta azzurro, 25enne delle Fiamme Oro, ha chiuso la finale in 27:46.13, davanti al norvegese Zerei Kbrom Mezngi, argento, e al francese Yann Schrub, bronzo. Nell’ultimo giro, uno sprint emozionante ha permesso all’azzurro di recuperare un ampio distacco da Mezngi, che ha terminato in 27:46.94. Quinto posto per l’altro azzurro in gara, il 25enne piemontese delle Fiamme Oro Pietro Riva, che ha fermato il cronometro a 27:50.51. “Sono super contento. Finalmente una medaglia importante, d’oro, per me. Quando la forma c’è tutto è possibile” le parole di Yeman Crippa, che ha vinto l’oro nei 10.000 dopo il bronzo conquistato nei 5.000. “La medaglia la dedico a me stesso. Nell’ultimo giro ho visto che il norvegese, che era davanti, era in difficoltà e ho attaccato per vincere l’oro. Me la sono giocata al meglio, per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che mi seguono. Una gioia immensa: volevo un oro”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).