Europei: Belgio preoccupato per gli infortuni di Hazard e De Bruyne

Roma, 28 giu. (Adnkronos/Dpa) – Il Belgio è seriamente preoccupato per le condizioni di Kevin De Buryne e Eden Hazard: l’infortunio al tendine del ginocchio subito dall’attaccante del Real Madrid, nella vittoria per 1-0 ottenuta ieri sera dai Diavoli Rossi negli ottavi di finale di Euro 2020 contro in Portogallo, potrebbe infatti essere più grave del previsto, mentre il centrocampista del City, dopo aver saltato la gara inaugurale a causa di un trauma facciale rimediato nella finale di Champions League, si sottoporrà oggi ad esami per un infortunio alla caviglia che, ieri sera, lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo.