Europei calcio, Nazionale femminile ai quarti. Soncin: un sogno

Roma, 12 lug. (askanews) – C’è grande commozione nelle parole del Ct Andrea Soncin che a malapena riesce a commentare un risultato importantissimo per la Nazionale italiana femminile, il raggiungimento dei quarti di finale agli Europei 12 anni dopo l’ultima volta. Nonostante la sconfitta, indolore, contro la Spagna (3-1) c’è grande orgoglio per questo traguardo: “E’ un’emozione indescrivibile. Non so cosa dire, è magico – spiega a RaiSport – Questa è la passione che ci mettiamo, volevamo scrivere la storia e lo stiamo facendo. Il sogno continua. Oggi era una partita difficile, tosta e intensa contro delle vere e proprie campionesse. Ci stiamo preparando per il futuro. Il merito è tutto delle ragazze, specie dopo il pareggio all’ultimo contro il Portogallo che ha fatto rivivere qualche spettro del passato. Ora riposiamo e ci godiamo il momento”.